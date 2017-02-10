Google在2016年12月時，釋出了Chrome瀏覽器的WebVR API測試版，終於在本周四（2/9）宣布新版Chrome瀏覽器開始正式支援WebVR，Android裝置的用戶終於能在虛擬實境（VR）裝置上使用Chrome體驗支援VR技術的網站。

根據Google，使用支援Daydream虛擬實境平臺的手機用戶，能透過Daydream View頭戴式裝置進行新版Chrome的VR體驗，如果沒有VR裝置的用戶也能用手指頭或滑鼠在手機或桌上型電腦上，與支援VR技術的網站互動。

而WebVR API是一種JavaScript API，能讓瀏覽器在VR裝置上運作，新版Chrome支援WebVR後，開始能獲取手機位置、方向或輸入控制器等資訊，以提供使用者透過VR裝置和Chrome瀏覽器體驗特定的VR網站。

另外，目前與Google合作並支援Daydream平臺的VR網站有Bear 71、SketchFab、Matterport、PlayCanvas等，提供使用者能透過這些支援VR技術的網站到訪電影名場景、欣賞大自然等，Google也表示，在未來數個月後，將會增加更多的頭戴式裝置支援WebVR，包含Google Cardboard。

（圖片來源／Google）