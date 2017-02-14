「如果區塊鏈真的發展起來，以後審計人員不懂區塊鏈的話，是沒有辦法做審計的。」安侯建業審計部營運長陳振乾這麼說道。區塊鏈所帶來的分散式帳本，具有透明、不可竄改並且不需要中介者的特性，正好衝擊了傳統審計與確信服務的人員的工作內容。面對區塊鏈、Fintech及大數據等技術出現，安侯建業積極備戰。陳振乾表示，他們正延攬非典型的審計人才，要將傳統Auditor的角色與組織，轉型成數位架構（Digital Architecture），更要發展大數據平臺Clara。他透露，區塊鏈固然會對審計造成十足的破壞力，但審計的工作並不會消失，新的審計模式將出現，安侯建業正積極布局，尋找數位浪潮的下一步。

「對審計部門來說，2017大概可以定義為數位轉型的一年，邁向審計4.0。」陳振乾回顧了過去審計的技術演進，審計1.0是使用算盤、2.0是計算機、3.0則是電腦，現在的4.0則是運用平臺跟大數據分析，來完成服務。今年的安侯建業全球數位轉型的第一步，就是優先發展Clara智慧互動平臺，導入數位運算與分析的引擎，試圖優化跟客戶之間的互動模式。

打造大數據平臺「Clara」，發展客戶即時互動的新服務模式

「Clara系統的目標就是要建一個平臺，跟客戶做即時性的互動。」過去，安侯建業與客戶經常有頻繁的資料往來，而這些資料的溝通需要透過E-mail或是USB裝置進行傳輸。跟各個企業間的資料交換光要達到便利性，又要兼顧安全隱私，是一個極大的挑戰。

發展Clara平臺的目的就在於可以即時、便利又安全地傳遞資料。除了增進跟客戶之間的資料傳輸的品質之外，Clara還會有資料運算、智慧分析的引擎，「透過Clara系統，可以將跟客戶的互動萃取下來。」目前安侯建業正跟IBM Watson合作，發展Clara平臺的人工智慧的分析能力。

陳振乾表示，傳統審計是信任客戶會把系統做好，然後由審計人員去驗證他們的系統，透過抽樣資料去查核，並推論到母體。

但是大數據分析則是全然不同的概念。「假若一萬筆資料，哪些是Outliers（異常樣本），這些Outliers代表什麼意義，你對資料的特性要完全了解。」這顛覆了過去稽核的工作模式，因此他們正在延攬懂資料的分析師來協助，一起解讀資料，並用視覺化呈現趨勢，然後點出每一個Outlier所代表的意義，用這種方式來完成審計。

「客戶的資料進來，就可以經過大數據分析的過程，得到一些洞見跟觀察，跟客戶分享。」陳振乾解釋道，過去的客戶服務往往見樹不見林。如今，透過Clara平臺，可以將確信服務這件事提升到另一個層次，它將在審計證據、資料應用、客戶應用上，協助安侯建業的服務。

將體質轉換成數位架構，尋找會計與資訊背景的通才

除了建構大數據平臺外，安侯建業也開始尋求第二步的數位轉型計畫，就是人才招募，要重構整體體質，逐步轉成數位架構。

陳振乾坦言，現在的審計服務，若單靠傳統人才是無法應付的。隨著科技元素的增加，需要在傳統會計能力之外，再跨資訊、資工、數理或資料分析背景的跨界人才。他表示，兩年前，安侯建業就開始進行人才招募的計畫，目前已經招攬了近30位有會計背景，又有資訊背景的通才。安侯建業要透過這些人才，進行事務所內部的數位轉型，倚賴他們對資料萃取方式、資料分析的訓練，再結合傳統的稽核服務，創造出審計的新價值。

他形容，未來的稽核人員都要像建築師一樣，能夠善用資源、運籌帷幄，「稽核人員就會像建築師的角色，去找懂土木、懂燈光的人來幫忙蓋房，這就是我們稽核業務的轉型。」他說。

區塊鏈讓資料無法造假，但交易可以！

許多人都預言，區塊鏈將會取代許多中介角色（如：稽核人員），它更被稱為「信任機器（Trust Machine）」，面臨這股來勢洶洶的區塊鏈大浪，陳振乾坦言確實對審計會有很大的衝擊，尤其確信服務的關鍵就是信任，一旦信任可被取代，代表著審計必須尋找到新的服務方向。他表示，技術或許不是最大的難題，最困難的是產業的轉型、人的心態以及新的信任機制。

當資料真實性已經不再需要驗證時，稽核人員確實省了不少時間。因為目前的中介成本有很大部分都是在確認文件的真偽。「區塊鏈確實可以把99%的文書驗證的工作去除，但我們要去處理的部份，就是交易是不是真的，變成需要一個獨立的角色去看這件事。」他表示，金融業未來也許很多交易都選擇用區塊鏈完成，而安侯建業扮演的角色就是去保證此交易為真。

「交易是不是真的，就會變成我們關注的議題。」他表示，詐騙還是會存在，只是以不同的形式存在。未來的詐騙集團，打一通電話，是不可能騙到錢的，而是要有一個交易來呈現這筆詐騙交易。

除了稽核業務的轉型之外，整體產業也都在改變。他以國稅局為例，國稅局過去是不知道個人稅務資料如何，所以去查核，但現在有區塊鏈作為一個透明化的分散式帳本，再也不需要傳統查稅人員去查稅，只消把資料撈出來，頂多做一些異常解讀罷了。

「如果客戶以後資料都在區塊鏈上，造假的風險就會降低很多，當然一定也會有新的詐騙方式出來。」他強調，資料本身因為區塊鏈而成為無法竄改的紀錄，但不代表交易無法造假。因此，稽核人員仍然有存在的價值與意義。

一旦區塊鏈普及，各種底層協定紛紛出籠後，稽核人員不能只懂區塊鏈的基本原理，而是要去懂每一種區塊鏈協定的差異、模式。客戶的交易，可能分別在A、B兩種不同區塊鏈內完成，因此稽核人員必須理解跨區塊鏈間的運作模式。「審計人員要去了解一個公司裡面，可能有五種不同區塊鏈應對的模式，每一種他所產生的資料模式會如何。」這是稽核人需具備的能力。

在各界大力擁護區塊鏈作為落實透明化交易的手段時，另一個新興的議題是「隱私」，這也是陳振乾特別關注的。他認為，當區塊鏈發展到一定程度時，或許會出現如網路被遺忘權的類似結果。「我覺得技術的發展也會是個擺盪的過程，區塊鏈也許20年發展後，就會倒回來：我有被刪除權。」他說，交易的軌跡是否要一直保留？保留的期限有多長？這都涉及了人性的挑戰，而非技術層面的障礙。

如同近期，日本的一名罪犯向日本最高法院要求行使「被遺忘權」，希望可以將他過去曾犯過的罪行報導在網路上刪除一樣。區塊鏈是否也會成為另一種個人隱私的累贅，在探討區塊鏈的優點時，更應該思考技術最終可能會帶來的反噬。