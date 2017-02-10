隨著人工智慧（AI）發展，也許有一天，整個或部份人類社會運作會由AI控制。科學家現在的疑問是，當AI碰上另一個AI會發生什麼情況？他們會彼此合作，還是互相廝殺？

Google旗下的AI事業部門DeepMind日前公佈一項研究，即試圖解答這個疑問。這項研究旨在了解，在不同社會困境下AI彼此之間會發展出什麼行為。

其中一項最有名的社會困境是囚徒困境（prisoner’s dilemma），兩名同夥的嫌疑犯被分開審問，不得相互溝通，嫌犯只要供出同伴就能立即獲釋。理論上這個困境的結果是，團體中個人可因為自私行為而獲益，但如果大家都採取自私行為，就會所有人皆輸。

在實驗中，DeepMind團隊設計了二個遊戲讓兩個AI系統進行競賽。其中一個是撿蘋果比賽，比賽中，玩家可以以雷射射對方使其暫時消失，則它就能獲得較多撿蘋果的時間。第二項是狼群遊戲，兩位玩家要在重重障礙環境下抓住AI獵物。抓到獵物時不只有抓住的那位，所有在旁邊的玩家都能得分。

研究人員發現，在不同情境下，AI有時會產生合作行為，有時會相互對抗或競爭。例如在撿蘋果比賽中，如果蘋果還很多，兩個AI玩家就相安無事。但隨著蘋果愈來愈少，AI彼此射擊的頻率就逐漸升高。而如果研究人員為其中一個AI加入更大運算資源，即使之「更聰明」，則不論蘋果多寡它的行為都呈現較高攻擊性。

但這並不表示AI一定會發展出競爭行為。研究人員認為，攻擊他人這種行為本身就相當耗運算資源，如果在算計或攻擊上投入太多心力（或運算資源）就會減少撿蘋果的時間。也就是說，AI是權衡過，競爭能讓它拿到較多蘋果才會攻擊對方。反之，如果不會因此拿到比較多蘋果，它就會和他人與合作。

而在第二項比賽中，合作能讓大家都得分，而研究中的AI愈聰明，它們彼此合作的機率會大於較不聰明的AI。研究人員認為，這是因為和他人合作，並設計圍捕獵物需要較多智慧（或運算資源）。

研究人員結論，在不同情況下，AI會發展出競爭或是合作的行為，而AI所屬的遊戲規則則扮演相當關鍵性的角色。研究人員指出，透過這項研究，更能有助於了解在多行為者的複雜系統下，如經濟、交通或環境生態的行為控制，這些都仰賴人類的長期合作。