Google在本周正式發表了Google Cloud Search，該服務原名Springboard，允許G Suite用戶搜尋Gmail、行事曆、Docs、Drive及聯絡人等資訊，預計在2月14日部署至G Suite的小型企業（Business ）與大型企業（Enterprise）版本。

由於有愈來愈多公司把資料及任務移至雲端，雲端上的資料也愈來愈煩雜，根據McKinsey的研究，知識工作者平均每周要花20%的時間在搜尋工作所需的資料，浪費了不少時間。

Google Cloud產品經理Brent VerWeyst指出，Cloud Search整合了Google搜尋與機器學習的最佳元素，既有全面的搜尋能力，還有主動的推薦服務。例如當使用者在手機或筆電上開啟Cloud Search時，可看到系統已把重要的資訊整合在輔助卡（assist card）上，用以協助使用者準備即將進行的會議或是提出某些需要被注意的檔案。

Cloud Search還可用來搜尋公司同事，它會顯示同事的聯絡方式，以及彼此間共同的活動及檔案，可於搜尋結果頁上直接寄送郵件、打電話或以Hangout與對方聯繫。

因是針對企業應用所設計，Cloud Search也會遵循G Suite的檔案分享權限，讓使用者只能搜尋及找到他們有權存取的檔案。