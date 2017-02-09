物聯網（IoT）新創業者Brilliant在本周發表了可供智慧家庭使用的開關—Control，Control擁有5吋螢幕，主要用來控制家裡的數位燈泡，也可操控Sonos智慧音響、Nest溫控裝置或其他數位家庭裝置，特別的是它可直接嵌入傳統的電燈開關盒，但它是觸控的，亦支援Amazon的Alexa語音數位助理。

Brilliant表示，有時候會厭煩每次都要拿手機才能調整燈光、音樂或溫控裝置，因此他們設計了Control，只要透過觸控或聲控就能控制家中的智慧型裝置，而不需使用行動程式。

在經過設定後，Control介面即會出現各種智慧裝置的圖示(下圖，來源：Brilliant)，使用者只要點選所要操控的裝置即可，以電燈為例，以手指在螢幕上下滑動就能控制燈光的明滅，當閒置的時候，螢幕則可自動播放不同的桌布，也允許使用者以自己的照片客製化桌布。

Control強調簡單易用，只要5~10分鐘就能安裝完畢，且曾邀請5~75歲的消費者試用，以確定它適合所有年齡層的。它支援Wi-Fi與藍牙傳輸，5吋螢幕的解析度為720x1280，本周正式開放預購，單一開關的訂價為199美元（台幣約6216元），預購價為149美元（台幣約4654元），預計於今年夏末出貨。