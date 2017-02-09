Google已經開始通知開發者，所有違反該公司使用者隱私政策的應用軟體，使用者將無法在Play商店中看到，或直接被移除。



Google要求開發者在Google Play商店上架的App必須遵循該公司的相關政策，其中一項便是倘若開發者的App要求使用用戶敏感資料的權限，例如相機、麥克風、帳戶、聯絡人、電話號碼等等，便必須要具備有效的用戶隱私政策，且要明確在Play商店的頁面及App中提供連結，讓使用者能夠詳閱開發者本身的隱私政策。



根據Google使用者資料政策，開發者必須對如何使用用戶資料採取透明化政策，亦即所蒐集的資料將如何使用，都必須在隱私政策細節中詳細告知使用者；此外，Google也要求所有敏感資訊必須透過安全與有效的加密方式傳送。



Google在寄發給開發者的電子郵件中表示，如果開發者不願遵循規定，可選擇不再要求敏感資訊權限，便可以豁免提供隱私政策；Google對未採取行動的開發者立下3月15日的期限，截至該日前未能提供隱私政策但又要求敏感資訊權限的App，將無法被用戶看到，最嚴重則會直接遭到下架。



開發者對Google的作法支持反對互見。儘管建立隱私政策可以預期將對個人或小型開發商可能構成挑戰，但也有開發商認為Google此舉有助於部份解決Android平台上年久失修的垃圾App數量龐大的問題，預計可能有上百萬的App可能在這波大掃除中被隱藏或移除。