根據彭博社報導，在亞馬遜（Amazon）負責Fire TV事業部的Timothy Twerdahl近日已跳槽到蘋果，擔任蘋果副總裁並主導Apple TV的產品行銷策略，透露出蘋果打算在機上盒市場力圖振作。

蘋果早在2007年就推出第一代的Apple TV，目前最新的版本為2015年10月推出的第四代Apple TV，32GB與64GB的版本售價分別為149美元與199美元。

至於亞馬遜則是在2014年4月才推出Fire TV機上盒，繼之在同年的11月推出電視棒Fire TV Stick，售價分別為99美元與39.99美元。在2013年加入亞馬遜的Twerdahl一直負責Fire TV事業部。

蘋果最受矚目的產品為iPhone、iPad及Mac系列，這三項產品在蘋果財報中都有獨立的營收數字，而Apple TV則與Apple Watch、iPod、Beats產品與配件一起被歸類在「其他產品」（Other Products ）中，在蘋果截至2016年12月底的單季財報中，這些「其他產品」創造了40.24億美元的營收，只佔蘋果總營收的5%。

反觀亞馬遜在去年第四季售出了數百萬台的Fire TV，Fire TV Stick在亞馬遜站上則獲得了超過2.5萬個5顆星評價。

根據市場研究eMarketer去年11月的預測，亞馬遜的Fire TV與Google的Chromecast將是2016年到2020年間成長最快的串流裝置，再來是Roku播放器與連網電視，Apple TV與遊戲機將只有微幅成長。

亞馬遜晉升為全球第三大的OTT影音服務供應商，僅次於YouTube與Netflix。分析師認為這應歸功於亞馬遜所推出的獨立串流影片服務、對原生內容的投資，以及Fire TV的成功。市場則預期Twerdahl之後也會替蘋果建立結合內容與裝置的生態體系。