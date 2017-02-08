3D列印樣品、小零件不稀奇，西班牙首都馬德里近郊一座公園，近日出現了全球第一個以3D列印出來的橋樑，希望探索3D列印在大尺寸物品、建築行業的可行性。



西班牙加泰隆尼亞高等建築學院(The Institute of Advanced Architecture of Catalonia; IAAC)近日發表了全球第一座以3D列印技術打造的步行橋，設置於馬德里北郊Alcobendas區的Castilla-La Mancha公園，這座橋長12公尺、寬1.75公尺，以微鋼筋混凝土(micro-reinforced concrete)列印而成，橫跨公園內的一條小溪，在去年12月中便已打造完成，但IAAC是至近日才正式對國際發表該建物。



該座步行橋由8個經3D列印的零件組裝，零組件則由經熱塑聚丙烯強化後的水泥列印而成。（來源：IAAC）





IAAC表示，這座3D列印步行橋是全球建築業的重要里程碑，過去3D列印技術一直未真正在土木工程領域有實際應用。該橋樑採用參數設計，藉以最佳化各種工料的分配，以減少建築時的原材料浪費，此外，電腦輔助設計也有助於強化其結構表現，對於未來的建築設計、施工都將帶來影響。



該計畫由IAAC設計，再生能源與基礎建設公司ACCIONA施工，並採用D-Shape的大規模3D列印設備，整個專案結合建築師、機構工程師、結構工程師與其他跨領域專家合作而成。