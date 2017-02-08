中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）在上周六（2/4）公布了《網路產品及服務安全審查辦法》草案，要求關係中國國家安全及公共利益的資訊系統所使用的網路產品及服務都必須經過網路安全的審查，亦規定政黨部門及重點行業不得採購未通過審核的網路產品及服務。

根據該草案，網信辦將會同有關部門成立一網路安全審查委員會，負責審議相關的政策，組織審查工作並協調相關問題。

所審核的內容包括產品及服務被非法控制、干擾與中斷運行的風險，產品及關鍵零件研發、交付及技術支援過程中的風險，產品及服務供應商非法收集、儲存、處理及利用用戶相關訊息的風險，供應商藉由用戶依賴性執行不正常競爭或損害用戶利益的風險，以及其他可能危害國家安全與公共利益的風險。

此一審查辦法涉及了中國政黨部門，金融、電信與能源等重點行業，以及可能影響國家安全的關鍵資訊基礎設施營運商。

市場對中國政府的此一舉動有各種看法，不少外媒認為這是中國政府為鞏固政權而實施的審查政策，中國信息安全研究院副院長左曉棟則說，許多國家都因安全考量而有類似的政策，並非中國獨有，特別是對外採購時，例如美國政府也會避免使用華為或中興的產品。

該草案尚處於徵求外界意見的階段，還不確定上線時程。