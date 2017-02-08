NSA
華盛頓郵報報導美國政府最快於本周起訴前國家安全局（National Security Agency, NSA）前約聘員工Harold T. Martin三世竊取高達50TB的NSA重要情資行動資料，包括NSA發動國家級駭客行動的大部份工具。
報導引述消息來源人士指出，這批資料包括屬於NSA旗下名為特定存取行動（Tailored Access Operation, TAO）的情資部門75%的駭客工具以及針對「已知敵人」制訂的行動計畫。 TAO 由上千名駭客組成，專門從事國家級駭客入侵行動，像是攔截全球網路及行動網路的傳輸內容。
52歲的Martin去年8月在其馬里蘭州葛蘭柏尼（Glen Burnie）市的家中遭警方逮捕，美國巴爾的摩市檢察官並在去年10月以他刻意持有與國防有關的機密資料，違反《間諜法》等罪名控告Martin，也讓本案成了美國史上最大宗的國安機密外洩案。美國當局懷疑他已經把這批駭客工具提供給了敵人。如果罪名成立，Martin被控訴的每項罪名都能讓他坐上十年牢。
去年8月駭客團體影子掮客（Shadow Broker）公開大批駭自NSA的資料，當中即已包含疑似TAO的駭客工具。美國當局懷疑Martin與影子掮客有關聯，不過Martin的律師指稱他只是求好心切，想把工作做好而把資料帶回家，並未把情資洩露給外國間諜。
Martin和知名吹哨者史諾登（Edward Snowden）同樣受僱於NSA情資外包商Booz Allen Hamilton，他在2012 到2015年期間派駐NSA工作，也曾是TAO計畫成員。