今年1月27日，美國新任總統川普（Donald Trump）簽署了行政命令，暫禁7個穆斯林國家的難民及旅客入境，2月3日，西雅圖聯邦法官James Robart判決暫停執行該命令，美國司法部隔天（2/4）便向第九巡迴法院提出上訴，而全美97家業者在周日（2/5）聯手向巡迴法院提交了意見陳述書（amicus brief），以聲援Robart的判決，周一（2/6）加入了另外30家業者，其中有超過一半為科技業者，包括臉書、蘋果、微軟、Google、Tesla及Intel等。

該意見陳述書有三大重點，一是強調美國的創新及經濟成長與移民的關係密切，二是認為川普的行政命令將損害美國企業的競爭力，三為批評該行政命令並不合法，涉及了國籍歧視與專制裁量。

其實不少科技業者早已表態反對川普的移民禁令，蘋果執行長Tim Cook在今年1月底發給蘋果全體員工的內部信中表示，移民禁令並不是蘋果所支持的政策，沒有這些移民，就不會有蘋果，多元化讓蘋果更加茁壯，蘋果將會盡全力支持受到該禁令影響的員工。Cook文末還引用了非裔美國人權運動領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King）的名言：「我們可能搭乘不同的船隻而來，但我們現在在同一條船上。」（We may have all come on different ships, but we are in the same boat ）

Google執行長Sundar Pichai同樣也發表了內部聲明，表達將繼續維繫該公司對移民政策的既有觀點，但除了有超過2000名的Google員工集會抗議川普的移民命令之外，還希望身為印度移民的Pichai可以再做多一點。

而彭博社則引述消息來源報導，此一意見陳述書即是由Alphabet所主導，找來了Mayer Brown律師事務所，並負責組織參與的企業。

在這超過120家的意見書連署企業中，逾半為科技業者，除了前述之外，還有Airbnb、Autodesk、Box、Cloudflare、eBay、Foursquare、GitHub、LinkedIn、Mozilla、Netflix、Salesforce、Twitter、Uber、Adobe及HP等。