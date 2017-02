今年1月27日,美國新任總統川普(Donald Trump)簽署了行政命令,暫禁7個穆斯林國家的難民及旅客入境,2月3日,西雅圖聯邦法官James Robart判決暫停執行該命令,美國司法部隔天(2/4)便向第九巡迴法院提出上訴,而全美97家業者在周日(2/5)聯手向巡迴法院提交了意見陳述書(amicus brief),以聲援Robart的判決,周一(2/6)加入了另外30家業者,其中有超過一半為科技業者,包括臉書、蘋果、微軟、Google、Tesla及Intel等。

該意見陳述書有三大重點,一是強調美國的創新及經濟成長與移民的關係密切,二是認為川普的行政命令將損害美國企業的競爭力,三為批評該行政命令並不合法,涉及了國籍歧視與專制裁量。

其實不少科技業者早已表態反對川普的移民禁令,蘋果執行長Tim Cook在今年1月底發給蘋果全體員工的內部信中表示,移民禁令並不是蘋果所支持的政策,沒有這些移民,就不會有蘋果,多元化讓蘋果更加茁壯,蘋果將會盡全力支持受到該禁令影響的員工。Cook文末還引用了非裔美國人權運動領袖馬丁·路德·金(Martin Luther King)的名言:「我們可能搭乘不同的船隻而來,但我們現在在同一條船上。」(We may have all come on different ships, but we are in the same boat )

Google執行長Sundar Pichai同樣也發表了內部聲明,表達將繼續維繫該公司對移民政策的既有觀點,但除了有超過2000名的Google員工集會抗議川普的移民命令之外,還希望身為印度移民的Pichai可以再做多一點。

而彭博社則引述消息來源報導,此一意見陳述書即是由Alphabet所主導,找來了Mayer Brown律師事務所,並負責組織參與的企業。

在這超過120家的意見書連署企業中,逾半為科技業者,除了前述之外,還有Airbnb、Autodesk、Box、Cloudflare、eBay、Foursquare、GitHub、LinkedIn、Mozilla、Netflix、Salesforce、Twitter、Uber、Adobe及HP等。