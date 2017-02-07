在紐約時裝周，Google探究Android情境感知API（Awareness API）新的整合應用，並於本周一（2/6）宣布，與H&M旗下的數位時尚團隊Ivyrevel及時尚科技實驗室（Fashion Tech Lab）合作打造一款Android行動應用程式Coded Couture，整合時裝與數位科技，透過使用者的情境背景訊號（Context Signal），為用戶量身訂做服裝。

情境感知API由Google於2016年6月正式釋出，提供開發者用來蒐集Android裝置的情境訊號，如時間、位置、地點類型、使用者行為、附近的Beacon、耳機與天氣等資訊，開發者可以更了解Android裝置使用者，並根據這些情境訊號提供相對應的App使用體驗，以增加App的情境感知互動功能，如使用者開始慢跑時，推薦合適的音樂清單。

而Google與H&M聯手研發的Coded Couture，正是情境感知API的延伸應用，這款行動App採用了快照API（Snapshot API），在使用者許可的情況下，被動地蒐集使用者日常活動和生活方式等資料，例如，用戶經常用餐的餐廳、和朋友逛街的地方、經常參與休閒或正式的聚會、天氣等。這些資料就是使用者的情境訊號，並會在用戶活動一周後經由Coded Couture的演算法，來為用戶量身打造數位時裝設計，用戶也可以購買該服裝。

（圖片來源／Google）

根據Google，目前Coded Couture仍在封閉Alpha階段，還在開發中，並正在由選定的全球時裝風格影響人物進行測試，包括了Ivyrevel共同創辦人Kenza Zouiten。

Coded Couture行動App介紹影片：