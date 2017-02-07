去年曾在台灣開放使用的Google地圖離線下載功能一度暫停，本週再次重新上線，用戶可事先下載地圖內容，在連網品質不佳或想要節省行動上網數據量時使用。

離線下載功能目前已可在Android及iOS兩大行動平台上使用，用戶必需先更新Google地圖app，開啟Google地圖後，用戶點選搜尋列左側的選項鈕，就可看到離線區域的選項，點入後可選擇住家或自訂區域下載地圖。

選擇下載住家會根據手機定位下載所在地生活圈的地圖內容，而選擇自訂區域可以在規劃出差或旅遊時，事先下載目的地或外縣市的地圖內容。但必需注意的是，手機內必需有足夠的空間以儲存下載的地圖。

如下圖所示使用者可以放大或縮小及移動框框選擇想要下載的離線地圖範圍，如欲下載台北市中心地圖，下載約需225MB的空間。

事先下載後的離線地圖內容可在30天內於手機上隨時使用，使用期間可以在需要時更新地圖，當用戶所在地點連網品質不佳或是為了節省行動上網數據量時，只要在離線區域選項中選擇想要瀏覽的離線地圖即可（下圖）。30天到後事先下載的地圖就會自動刪除。

想要節省行動上網數據量的用戶可先在Wi-Fi連網時先下載離線地圖，外出時就能使用離線地圖，除了節省行動上網數據量，對於行動上網速度較慢的地區，或是上下班通勤網路壅塞的時段，離線地圖因事先存於手機內，不論縮放或移動地圖位置都相當快。即使在飛航模式下，仍可瀏覽離線地圖甚至使用汽車導航功能。