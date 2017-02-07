才宣布要暫停在台灣提供叫車服務的Uber，近日延攬了曾在美國航空暨太空總署(NASA)工作長達30年的工程師Mark Moore，理由是Moore在6年多前曾經發表的一篇關於垂直起降電子飛行器的技術可行性文件：Uber打算研發能夠飛行的汽車！

Uber其實早就對空中交通展露其企圖心，曾推出直昇機服務，以及在去年10月發表白皮書討論隨需飛行(on-demand aviation)可行性，透露出對垂直起降飛行接送服務的興趣。

新加入Uber的Moore將擔任Uber飛行車部門Uber Elevate飛行工程總監一職，他表示，想不到有其他任何公司比Uber在都會區電子垂直起降飛行服務領域更有資格扮演領導者角色。

Uber本身尚未開始進行打造飛行車的研發，事實上，在Uber去年10月發表的白皮書中，主要重點也僅是提出對於未來利用飛行器通勤提出若干激進願景，並且提出要達成該願景將面臨的技術挑戰，例如噪音汙染、載具運作效率、電池續航力等。

儘管Moore的加入象徵Uber很可能投入飛行車研發，但Uber對於自身角色定位的說法，仍相當保守。

Uber進階產品專案負責人Nikhil Goel表示，該公司主要的目的是希望將有助於發展飛行汽車的業界資源整合起來，促進整個產業生態系發展，希望透過延攬Moore來加強與製造商、其他關係人的合作，來探索可行的使用情境。