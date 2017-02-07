今日(7日)是上周券商DDoS勒索信預告的攻擊日，各證券商和相關單位都提高警戒。不過，早在開盤前，就出現了DDoS攻擊災情。最先通報災情的是德信綜合證券，而昨天傳出災情的群益證券，今天也再度受到DDoS攻擊，開盤半小時後，出現第三起攻擊事件，台新證券下單網站也證實遭塞爆無法瀏覽。其中，德信綜合證券和台新證券，都不是第一波遭勒索的券商，而是新出現的受害者。遭駭券商大多只花了半小時左右，網站就恢復正常。股市下午1點半結束交易為止，沒有傳出其他災情。

德信綜合證券攻擊事件發生在早上8點15分通報，也同時收到勒索信件，券商通報主管機關並報警後，趕在開盤前就恢復。

但昨天遭到攻擊的群益證券網站，則是一開盤就受到影響，金管會表示，攻擊流量達到每秒100萬個封包，群益證券緊急在9點40分完成修復，恢復正常服務。

今天開盤期間的最後一起攻擊事件是台新證券網站，9點29分因電子傳輸系統遭受到DDoS攻擊，短暫出現無法瀏覽的狀況，緊急通知投資人改用其他方式下單，直到9點55分就恢復正常。

昨天已有兩家券商傳出災情，更引發券商和主管機關的高度警戒。不過，今天新增的受害券商，屬於交易金額排名中段班的券商，也凸顯出駭客亂槍打鳥的盲目攻擊，沒有特別鎖定大戶。累計至今，實際遭DDoS攻擊的券商達到12家。

德信證券副總經理暨發言人蔣森秋透露，勒索信還預告了下週一（2月13日）將繼續發動新一波的DDoS攻擊。以駭客盲目攻擊的策略，全臺79家券商仍有遭攻擊的風險。