美國國家美式足球聯盟（ National Football League，NFL）的年度冠軍賽—超級盃在本周日（2/5）登場，當天重頭戲之一的中場秀是由從天而降的女神卡卡（Lady Gaga）領銜，當卡卡在屋頂上唱著《天佑美國》（God Bless America）時，休士頓NRG球場的天空上則有300架的英特爾Shooting Star無人機助陣，這些閃閃發亮的無人機先是排列成美國國旗的圖案（下圖，來源：Intel），接著顯示了百事可樂（Pepsi）與英特爾（Intel）的商標，彷若是高可控性的數位煙火。

儘管後來英特爾向媒體坦承此一無人機的效果是預先錄製好的，而非現場真有300架無人機在空中演出，根據外電報導，這是因為美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）除了禁止無人機在NRG球場四周出現外，也限制了無人機的飛行高度，亦不容許無人機在數十萬觀眾的頭上飛舞。儘管如此卻依舊造成話題。

Shooting Star為一新型態的無人機，是專為各種節慶設計的娛樂機種，只有280公克的Shooting Star嵌入了LED燈，300架可創造40億種的燈光顏色組合，還能利用程式來左右它們的動態，最多可飛行20分鐘。

英特爾說明，這300架Shooting Star是由一名飛行員在一台電腦上控制，也是無人機首次出現在超級盃上，動畫程式製作時間視複雜度可從幾天到幾周不等，該公司技術可快速計算出所需的無人機數量、無人機位置與創造空中影像的無人機最短路徑。

其實Shooting Star在去年11月便已創下「最多無人機在空中同時飛舞」（Most Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) airborne simultaneously）的金氏世界紀錄，一名飛行員在一台電腦上最多可控制500架在空中飛行的Shooting Star。

英特爾表示，Shooting Star無人機目前雖然符合了美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission, FCC）的所有技術要求，卻還未合法，所以尚不能出售或出租。