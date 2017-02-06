政府推動民眾使用電動機車見成效，經濟部宣佈國內電動機車年銷售量已達到2萬台，已成為民眾汰換或購買機車的新選擇。

經濟部工業局聯合中華汽車、睿能創意（Gogoro）等國內電動機車業者，今天舉辦電動機車成果發表會，宣佈國內電動機車推動有成，在政府補助、業者推出新產品等誘因下，電動機車年銷量已達到2萬台新高，為國內自98年推動以來，累積已突破6萬輛電動機車在國內上路。

經濟部長李世光表示，全球暖化、環保意識抬頭，經濟部投入綠色交通工具開發、積極打造綠能生活，自98年開始透過補助、宣導等方式推廣電動機車，終於在去年105年創下銷售巔峰，民眾逐漸改變使用傳統燃油機車，形成新的通勤模式。

為推動電動機車銷售，政府祭出高額補助，降低民眾購買電動機車的門檻。經濟部工業局補助小型輕型電動機車7200元，輕型及重型電動機車1萬元，環保署鼓勵民眾汰換二行程機車，購買電動機車補助2400元到7000元不等，加上各縣市地方政府補助1500元到最高1.7萬元。

除了補助購車金，政府也補助業者設立充電站、換電站，例如每個電動機車充電站補助最多3萬元，換電站則視個案而定，增加業者設立充電/換電站的意願，間接提高了民眾購買電動機車的誘因，使得馬路上的電動機車能見度大增。

國內燃油機車一年銷售約80萬輛，以電動機車年銷量突破2萬輛來看，未來仍有很大的努力空間，經濟部工業局新的電動車推廣計畫已送審，工業局表示，未來5年將在不增加預算下，繼續補助民眾購買電動機車，希望讓累積的電動機車數量增加至20萬台。但工業局也坦言，補助並非沒有期限，最後終將結束。

除了國內傳統電動機車業者外，睿能創意在2015年推出重型電動機車Gogoro，結合獨特的外型設計、重型機車性能及換電網絡服務，雖然一開始車價偏高引發不小的批評，但後續推出優惠方案，結合搭配政府補助，縮小與傳統燃油機車價差，吸引了不少民眾購買。Gogoro先前已宣佈銷售量突破1.7萬量，營運範圍也從台北、新北擴大到桃園、台中、台南、高雄，以及新竹、苗栗、彰化部份地區。

據瞭解，除了Gogoro進入重型電動機車市場，銷售e-moving輕型電動機車的中華汽車也準備在今年推出重型電動機車，以與Gogoro相競爭，同時可能刺激更多產業採用電動機車取代燃油機車。