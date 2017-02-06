中國電子商務巨擘阿里巴巴近年來積極在中國以外市場擴張版圖，最新進度是於上周六在澳洲墨爾本開設紐澳區域總部，以因應全球對於來自大洋洲產品持續升高的需求。



阿里巴巴早在1999年創立時，便已針對紐澳地區推出專屬網站，在當地營運；如今旗下的B2C天貓商城已經有1300家來自澳洲與400家紐西蘭的商家在上面進行銷售，透過建立區域總部，希望藉此在當地提供商家更好的支援服務，同時吸引更多商家利用阿里巴巴集團旗下的平台。



阿里巴巴表示，推廣電子商務並非該公司設立區域總部的唯一目的，該公司還將在澳洲與紐西蘭推動所有有助於在地商家擴展國際化業務的基礎架構服務，例如雲端運算平台、線上支付、物流運籌等，此外，阿里巴巴也將在當地推廣線上數位娛樂等業務。



阿里巴巴在2016年已經在澳洲雪梨設立當地首個資料中心，此外，在紐澳兩國也已經有超過1000個實體商家支援支付寶。



阿里巴巴集團執行董事長馬雲也前往澳洲出席總部開幕儀式，同時亦拜訪澳洲總理Malcolm Turnbull，推銷該集團近年積極主導的全球電子交易平台，他亦宣布透過馬雲公益基金會捐贈2000萬美元予Newcastle大學，成立獎學金，鼓勵跨文化、社會公平與清寒學生。



馬雲之所以選擇捐贈基金予Newcastle大學，源於37年前結識前往杭州旅遊，居住於Newcastle地區的Morley一家人，當時Morley家庭的父親Ken與兒子David一直持續與馬雲透過書信往來，Ken並會在信中糾正馬雲的英文，馬雲亦曾在1985年至澳洲拜訪Morley一家人，並開啟他了解中國以外世界的窗口，馬雲並稱這趟旅行是他人生的重要轉捩點。