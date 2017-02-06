專門代管.onion洋蔥網站的服務供應商Freedom Hosting II上周遭到駭客集團Anonymous入侵，所代管的10613個洋蔥網站全數停擺，約佔暗網（Dark Web）網站數量的20%。

Anonymous在這些網站的首頁張貼了訊息，指稱他們在Freedom Hosting II上搜尋時發現有超過一半的洋蔥網站提供兒童色情，而且Freedom Hosting II也自行架設了許多詐騙網站，這是Anonymous所無法容忍的。

駭客複製並公開了Freedom Hosting II所有資料，包含74GB的檔案與2.3GB的資料庫，同時也公布了入侵Freedom Hosting II的手法。

研究人員Chris Monteiro分析了Anonymous所釋出的資料，發現Freedom Hosting II的確代管了大量基於英文或俄文的兒童色情論壇，還有一些詐騙網站、供應被駭帳號的網站、一些殭屍網站、一般的Tor網站，還有些看不清楚是合法還非法的奇怪網站。

其實美國聯邦調查局（FBI）在2013年就曾鎖定Freedom Hosting II所代管的兒童色情網站展開調查，當時FBI接管了23個色情網站，並設法將惡意程式植入造訪這些色情網站的使用者電腦上，藉以辨識使用者身份，雖然此舉招致某些批評，但美國多數的聯邦法官都願意通融，而FBI後來也逮捕了Freedom Hosting的員工並關閉該服務，當時第一代的Freedom Hosting約代管了暗網上50%的洋蔥網站。