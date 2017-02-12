短短1個月時間，全球4萬多個MongoDB資料庫、5千多臺Elasticsearch主機先後淪陷，災情遍及美洲、歐洲、亞洲到澳洲，20多組駭客相繼出手，十多萬個肉票IP上網兜售，勒索攻擊成了2017年第一波全球性規模的資安威脅，如何對抗這一波資安威脅，有8件事你一定要知道。

Q1：勒索攻擊和勒索軟體有何不同？

A 去年橫行的勒索軟體（Ransomware）威脅，主要透過植入惡意程式，加密個人電腦或伺服器上的檔案來勒索贖金，主要攻擊對象是個人，大多透過釣魚郵件、釣魚網站或偽造App來感染受害者。而勒索攻擊（ Ransom Attacks）則以企業級資料庫和搜尋引擎為目標，攻擊者利用自動化攻擊工具，搜索和入侵那些曝光在網際網路上的資料庫或搜尋引擎主機，先備份攻擊目標的資料後刪除，並留下勒索訊息（比特幣付款方式），付款才能取得資料來還原系統或資料庫。

Q2：哪些軟體勒索攻擊災情最慘？

A 從去年12月27日揭露勒索攻擊手法之後，截至今年1月底，災情最嚴重的是MongoDB資料庫（已知40,291個資料庫遭害），其次是Elasticsearch主機（5,044臺主機受害），另外剛遭鎖定的CouchDB資料庫已傳出452個受害者，而大數據分析平臺Hadoop叢集也有186臺伺服器遭殃，最新出現災情的是Cassandra資料庫（49臺主機）。

去年8月，也有資安專家警告，Redis將成為勒索攻擊對象，不過目前還未發現受害實例。

Q3：為何駭客可以入侵MongoDB？

A 駭客鎖定了舊版MongoDB的配置漏洞，受害企業大多沒有升級，又沒發現資料庫配置中預設允許外部存取，沒有搭配其他防護措施，直接讓內部資料庫暴露在網際網路上，才遭到駭客鎖定。其他受害軟體如Hadoop，也是同樣的情況，駭客大多是利用系統預設配置開啟外部存取權限的漏洞。

若管理者一時不察，讓資料庫或系統暴露在網際網路上，就會遭到自動化攻擊工具的鎖定。

Q4：付錢真的能贖回資料嗎？

A 根據GDI基金會的統計，只有八分之一的攻擊者，真的有備份受害者的資料，其餘87.5%的攻擊都是入侵後直接刪除受害者的資料，再留下勒索訊息。就算付錢，也無法拿回資料，因為連攻擊者手上也沒有備份資料，這是假勒索真詐騙。

Q5：哪些產業已經出現勒索攻擊災情？

A 根據GDI基金會的蒐集，資料庫遭勒索的企業包括了線上廣告業者、遊戲業者、博奕業者、E-Learning平臺、媒體產業、行銷公司、網路分析平臺、電商、軟體開發商、大學、主機代管商、電信業，另有多個國家的金融服務業者也遭殃（美國、德國、中國、荷蘭、比利時、西班牙等國）。目前臺灣則還沒有傳出遭勒索攻擊的災情。

Q6：如何知道自己會不會成為下一個受害者？

A 目前遭到勒索攻擊的軟體，除了Hadoop之外，其餘都是Shodan搜尋引擎索引的範圍，包括MongoDB、Elasticsearch、CouchDB、Cassandra，以及曾有預警的Redis。可以透過Shodan來搜尋自家系統的IP，若在Shodan上可以看到自家系統的資訊，這就意味著，駭客自動化工具也能夠找得到你的系統來發動攻擊，那你的系統就是容易發生勒索攻擊的高風險群。

Q7：如何第一時間掌握勒索攻擊情報？

A 最早揭露MongoDB勒索攻擊的人是GDI基金會創辦人Victor Gevers，他定期會在他的Twitter帳號（@0xDUDE）上發布最新攻擊災情，也公開了彙整這些攻擊事件的Google文件，不少受害企業都向他尋求協助，可以從他的Twitter帳號得知第一手的勒索攻擊威脅情報。

Q8：如何保護自己不怕勒索攻擊的威脅？

A 目前災情最慘的兩款軟體是MongoDB和Elasticsearch，從其母公司提供的因應對策中，可歸納出6大共通防護原則，也可適用於其他軟體，依優先順序如下：備份所有資料、建立系統快照、重新審視配置、改將系統部署在內部網域（或直接從防火牆封鎖不必要的對外通訊埠），若須部署於網際網路則得嚴格限制各項存取行為、及時更新軟體版本。另外，Elastic公司則建議可新增TLS傳輸加密、驗證機制或IP過濾機制來強化控管。

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