美國電腦緊急事件應變小組（United States Computer Emergency Readiness Team，US-CERT）在周四（2/2）警告，微軟Windows在處理伺服器訊息區塊（Server Message Block，SMB）時含有一記憶體毀損漏洞，將允許駭客自遠端阻斷服務或執行任意程式。

SMB又名網路檔案分享系統，是微軟所開發的應用層網路傳輸協定，主要功能是讓網路上的機器能夠共享檔案、印表機、串列埠及通訊等資源。

US-CERT說明，當Windows系統連上一個惡意的SMB伺服器時，駭客就能自遠端造成阻斷服務攻擊，若擁有Windows核心權限還可能執行任意程式。

該漏洞在共通弱點評估系統（Common Vulnerability Scoring System，CVSS ）上被賦予最高風險的10分，而且攻擊程式已經現身，影響多個Windows版本，從Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012到Windows Server 2016等。

目前微軟尚未修補該漏洞，US-CERT則建議系統管理人員可封鎖SMB從區域網路到廣域網路的連結，以避免漏洞被開採。