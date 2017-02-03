一直無法成功將Firefox擴展到桌面瀏覽器以外的領域，Mozilla近日傳出放棄Firefox OS物聯網裝置開發計畫，並裁減50名相關員工。



CNET周四首先報導這項消息，並獲得Mozilla證實。



Mozilla指出，該公司決定停止物聯網內部開發計畫，不再打算推出商用產品，而改投入研究及進階開發。該公司將解散連網裝置開發專案，並將物聯網研究資源整合到新興技術的開發上。



報導引述消息人士表示，Mozilla負責開發Firefox OS及整合連網裝置的小組成員50人遭到裁撤。該部門主管資深副總裁Ari Jaaksi及軟體總監Bertrand Neveux也將離職。



Mozilla到2016年底有1000名員工，裁減人數並不多，但突顯Mozilla企圖擴大Firefox影響力的努力終究，或至少到現在沒有成功。由於欠缺作業系統，Mozilla開發Firefox OS，並企圖和硬體廠商合作推出手機、電視棒和電視，不過卻天不從人願。FirefoxOS手機在開發中市場銷售不佳，Mozilla於2015年已經終止手機銷售。去年和Panasonic合作的UHD電視最終未能引起市場迴響，而電視棒計畫也告夭折。



然而即使是在桌面瀏覽器市場，Firefox也節節敗退。根據研究機構Netmarketshare的統計，截止2017年一月，曾經是市場主流的Firefox市佔只剩11.8%，已經遠遠落在Chrome的60%之後。