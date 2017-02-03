Google周三（2/1）宣布，Gmail將不再支援Chrome 53及以前的Chrome瀏覽器版本，最可能受到影響的是Windows XP與Windows Vista的Gmail用戶，因為這兩個視窗作業系統所能安裝的最新版本為Chrome 49。

Google計畫2月8日起就會在Gmail介面上督促使用者升級Chrome瀏覽器，直至今年底前，Gmail仍能在舊版的Chrome瀏覽器上運作，但最快在今年12月就會將以舊版Chrome瀏覽器造訪Gmail的流量導至最基本的HTML版本。

Google警告，若持續使用已終止支援的舊版瀏覽器存取Gmail，除了會讓Gmail曝露在安全風險中之外，用戶也無法再取得新功能及臭蟲的修補。

目前最新的Chrome版本為Chrome 55。根據Google的瀏覽器支援政策，該公司只支援最新版的Chrome，因此通常不會也不需要公布終止支援舊版Chrome瀏覽器的時程，這次是因為預期會對XP與Vista用戶造成影響才破例。

根據Net Applications今年1月的調查數據，微軟早在2014年4月終止支援的Windows XP仍有高達9.17%的市佔率，維持全球第三大桌面作業系統的地位，領先Windows XP的則是Windows 7的47.20%與Windows 10的25.30%。

除了Google之外，微軟也不再更新XP版的IE，Mozilla亦打算在今年終止Firefox對XP與Vista的支援，代表這兩個平台可選擇的瀏覽器愈來愈有限，各家業者皆建議XP與Vista用戶應儘快升級作業系統。