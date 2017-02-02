英國跨國電信龍頭Vodafone搶在1月底宣布，已在西班牙主要城市開始利用NB-IoT技術布建一個通訊範圍可覆蓋整座城市的IoT商用網路，來提供企業用戶裝置連網的相關服務，今年3月將更進一步擴大城市部署，以服務超過1億個IoT裝置。

由大型電信商力拱的新一代物聯網無線通訊技術NB-IoT (NarrowBand IoT )，去年才剛完成標準制定，今年開始商轉，不少電信業者都紛紛押寶。有別於現有的3G、4G行動網路，NB-IoT具備有能實現長距離且低功耗的傳輸特性，且比起其他採用免許可頻段的IoT無線通訊技術，如LoRa、SigFox等，NB-IoT因為使用許可頻段，因此安全性和通訊品質也提高不少。

Vodafone很早就開始投入加速推動NB-IoT網路的商用服務，去年底更率先完成了全球第一個NB-IoT裝置連網服務的商用測試，並計畫今年開始商用。Vodafone表示，目前他們已在西班牙首都馬德里和其第三大城市Valencia (瓦倫西亞 )，開始利用NB-IoT技術布建一個通訊範圍可覆蓋整座城市的IoT網路，目前在城市內每部署一個NB-IoT行動通訊基地臺，最多可以連接10萬個IoT裝置。

Vodafone同時宣布今年3月底前將更進一步擴大城市部署，未來NB-IoT通訊網路將能覆蓋包括巴塞隆納、Bilbao、 Málaga以及Seville等主要城市，屆時，這些城市內布建NB-IoT基地臺的據點將超過1,000個，將能支撐超過1億個IoT裝置連網使用。

Vodafone表示，他們目前布建的NB-IoT網路，採用和Vodafone西班牙當地4G行動網路相同的800MHz頻譜，不用重新架設NB-IoT專用基地臺，只須更新現有4G基地臺內的軟體，數小時內就能將NB-IoT網路部署完成。此外，有別於現有GSM通訊技術，Vodafone指出，NB-IoT能將通訊覆蓋範圍增加到原先的7倍，將有助於企業用戶更方便來連結設置於室內區域或地下室的IoT設備，如瓦斯錶、水錶、煙霧和火災警報器，以及地下停車監視器等。

除了Vodafone以外，各國大型電信商也都紛紛要搶在今年要完成NB-IoT商用網路布建，而臺灣也不落人後，中華電信今年1月也與Nokia攜手合作來展開NB-IoT實驗，未來也希望能將NB-IoT應用在不同IoT垂直產業應用上，如智慧城市、智慧交通和農業IoT等應用。