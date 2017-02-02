三星(Samsung)傳聞已久、針對自家手機以外的智慧型手機推出的陽春版支付服務Samsung Pay Mini終於要上市，媒體報導，三星將在第一季正式針對所有Android平台智慧型手機推出Samsung Pay Mini。

新的Samsung Pay Mini預計自下周起，由韓國的Google Play Store開始開放用戶下載預覽版試用，其他國家也將陸續上線，但三星表示，尚未有時間表。

Samsung Pay Mini用戶將可使用Samsung Pay的會員相關服務與消費回饋計畫等權益，但由於完整版Samsung Pay必須使用三星手機的特殊硬體與技術方可進行離線支付，因此Samsung Pay Mini將只能用來進行線上購物的相關支付服務。

將來配備Android 5.0 Lollipop以上版本，且螢幕解析度超過1280x720 HD畫質的手機，將都可以使用該App。

早在2016年5月底就傳出Samsung Pay Mini要上市的消息，但三星一直到2016年底才有正式上線的消息再度傳出。12月中時，市場傳出三星向蘋果App Store申請註冊上架多時的Samsung Pay Mini服務正式遭到蘋果拒絕，讓原本企圖以陽春版支付服務登上iOS平台的策略胎死腹中。

三星當時決定不再向蘋果重遞申請，轉而深耕Android市場。