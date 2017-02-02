新版公路法在1月6日上路後，交通部依法取締違法經營的Uber，今天(2/2)開工首日將由台北市監理所寄出首張處分書勒令Uber歇業，Uber後續將面臨高達11.56億元的天價罰款。在交通部祭出罰之下，Uber已宣佈將暫停共享服務。

自新版公路實施後，交通部加強取締Uber，截至1月20日為止對Uber及駕駛共開出48張舉發單，在農曆年後由台北市監理所寄出處分書，台北市監理所今天表示，今天就會寄出首張處分書，要求Uber歇業，並將交台北市商業司依法處理。

自新版公路法上路後，對違法經營交通運輸業務者最高將可處2500萬元罰款，交通部加強取締Uber，現已開出48張舉發單，除了第一、二張分別為100萬元及500萬元外，自第三張開始罰款2500萬元，Uber面臨罰款合計約11.56億元。

執法單位的台北市監理所表示，農曆年開工首天就會寄出首張處分書，要求Uber歇業，後續還會再開出處分書。原則上，行政機關勒令歇業，業者就無法營業，但依照先前交通部依舊版公路法開罰Uber的經驗，Uber仍可循行政救濟管道處理。

為了向主管機關釋出善意，Uber先前宣佈和中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會達成協議，2月將在台北市推出uberTAXI服務，讓民眾可以透過Uber搭乘計程車。不過，在今天交通部確定寄出首張處分書後，Uber宣佈將暫停服務。

Uber發出聲明表示，Uber持續與政府溝通，包括向財政部允諾配合跨境電商法支付營業稅、確立和本地的保險公司合作、分享其他國家對車輛共享制定法規的成功案例，以及與本地的計程車業者合作等等。但種種努力得不到政府的支持，決定重新思考路徑，將從2月10日暫停服務，希望能和政府重啟對話，以期未來能重新出發。