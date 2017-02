美國聯邦儲備系統理事會(Board of Governors of the Federal Reserve System)上周指出,該理事會的前員工Nicholas Berthaume因擅用組織伺服器安裝非法軟體以賺取比特幣,侵佔政府資產,被判處12個月的緩刑,罰款5000美元。

Berthaume原擔任該理事會的通訊分析師,有權存取多台伺服器,他在其中一台伺服器上安裝了比特幣的採礦軟體,並連上比特幣網路,利用伺服器的運算資源來處理、確認與記錄比特幣的交易,藉以賺取比特幣。此外,Berthaume還更改了伺服器的安全設定,以讓他可從家中存取該伺服器。

美國聯邦儲備系統理事會是在發現伺服器存有可疑軟體之後,循線追蹤找到Berthaume,並將他革職。

由於比特幣網路的匿名性,理事會並不知道Berthaume的非法獲利金額,但強調他的行為並未造成該組織的資訊外洩。