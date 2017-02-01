來自Trustwave的安全研究人員Simon Kenin於本周披露，Netgear旗下的31款路由器含有密碼外洩漏洞，若未波及上百萬台也至少影響數十萬台的Netgear裝置。Netgear則已釋出部份路由器的韌體更新，以及其他路由器的暫時解決方案。

此一編號為CVE-2017-5521的安全漏洞存在於31款Netgear路由器的韌體中。根據漏洞說明，當使用者存取路由器的網路介面並取消認證時，若未啟用密碼回復功能，即會被引導到另一個曝露密碼回復令牌的頁面，在提供了正確的令牌之後，即可取得路由器的管理員密碼。

駭客除了可藉由LAN或WLAN開採該漏洞之外，若使用者於路由器上啟用了遠端管理功能，亦將允許駭客自遠端展開攻擊。Netgear路由器遠端管理功能的預設值是關閉的，另一方面，若啟用了密碼回復功能，針對該漏洞的攻擊也會失效。

Kenin說他早在一年前就發現了該漏洞，於去年4月通知Netgear，但Netgear的修補進度緩慢，而且溝通不良，一直到最近才有積極的動作。

Kenin表示，Netgear除了已經列出修補時間表之外，也與第三方的Bugcrowd合作祭出抓漏獎勵計畫，相信可大幅改善該公司與外部研究人員的關係。

該漏洞的嚴重性除了來自於它波及了數十萬台的Netgear裝置之外，管理員密碼的外洩也讓駭客可全權掌控該路由器，包括更改路由器的DNS設定以將使用者導向惡意網站，或是用來執行分散式阻斷服務攻擊（DDoS），也能把它們變成殭屍網路的成員。

在31款受到影響的路由器中，Netgear已經更新了其中19款的韌體，並針對尚未修補的裝置提出暫時解決方案，建議使用者啟用路由器的密碼回復功能，以及關閉遠端管理功能。

該漏洞也殃及使用Netgear韌體的其他品牌路由器，像是聯想的Lenovo R3220。