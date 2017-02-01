丹麥玩具業者樂高（Lego）本周正式在全球8個市場推出鎖定13歲以下小孩的安全社交網路Lego Life，且計畫這兩年就會擴張到更多的市場。

這是一個以行動程式為主軸的社交網路，讓樂高迷們可以在此一數位遊樂場中表達自己的創意、分享自己的作品，還能與樂高所建立的角色互動，目前已現身於美國、英國、加拿大、法國、德國、丹麥、奧地利與瑞士等市場的Google Play及App Store。

Lego Life負責人Rob Lowe表示，Lego Life建立了一個可放大建置喜悅與自豪的平台，同時讓孩子們能在安全的數位環境裡嬉戲，同時也釋放了孩子們的創意。

其實現在樂高迷已可透過LEGO Club Magazine雜誌及樂高網站分享及展示自己的作品，而Lego Life則是一個更具互動性的平台，提供基於積木的表情符號，鼓勵使用者表達自己有興趣的主題，讓系統可依據使用者的喜好提供更多相關的照片與挑戰，也會推出各種挑戰賽來激發使用者的創意。

為了保護這些未成年使用者的隱私，在建立帳號時，Lego Life會隨機產生一組由簡單單字組成的帳號，在個人檔案中則能以自行建立的Avatar頭像取代真正的照片，可與友人交流卻不會有個資外洩的問題。