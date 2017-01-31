Google近日開放所有開發人員提交支援虛擬實境Daydream平台的行動程式，同時也調降了首款基於該平台的頭戴虛擬裝置Daydream View的售價，從79美元降至49美元。

Google是在去年5月的Google I/O會議上發表了全新的虛擬實境（Virtual Reality）平台—Daydream，手機、頭戴裝置與行動程式為該平台的三大元素，繼之於9月釋出基於Daydream的Google VR SDK 1.0，但當時Google僅允許參與Daydream存取專案的開發人員出版Daydream程式，現在則開放及鼓勵所有開發人員打造與出版Daydream程式。

現在開發人員只要藉由控制台就能加入Daydream專案，以將程式出版到Google為Daydream所設立的Google Play VR專區中，為了建立流暢的VR體驗，Google要求開發人員所打造的Daydream的行動程式必須符合可用性及品質等標準，符合各式Daydream標準的程式在通過Google審核後，即可順利上架到Google Play VR，若否，則只會像尋常程式一樣，出現在Google Play上。

此外，Google也在近日調降了Daydream View的售價，這是Google所設計的首款Daydream虛擬裝置，去年11月的上市價為79美元，最近則祭出49美元的優惠價，預計優惠截止日為2月25日。

使用Daydream View必須搭配支援Daydream平台的手機，包含已經上市的Google Pixel與Moto Z等系列，以及即將上市的華為Mate 9 Pro、華碩ZenFone AR與中興Axon 7。