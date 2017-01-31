跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）本周一（1/30）推出了語音訂購功能，該功能將同時出現在星巴克的iOS行動程式與Amazon Alexa平台上，只要利用語音就能訂購咖啡，惟目前僅開放1000名美國用戶測試，之後才會支援更多的iOS與Android用戶。

星巴克是在行動程式上增添了My Starbucks barista（咖啡師），這是一個基於人工智慧技術的新功能，允許消費者利用文字訊息或語音訂購及付費，類似聊天機器人的概念。

星巴克表示，在My Starbucks barista介面上訂購咖啡與甜點就好像是在店內與咖啡師交流一樣，消費者確認餐點之後也能直接以行動程式付款，barista亦會提供餐點準備就緒的時間。

至於在Amazon Aelxa平台上則是採用了基於星巴克行動訂購與付款技術的Starbucks Reorder Skill，雖然同樣支援語音訂購，但現階段只能用來訂購消費者固定購買的咖啡與甜點，尚缺乏互動功能，例如當消費者說出「Alexa, order my Starbucks」，Aelxa裝置就會替消費者下訂單，只是該功能必須搭配星巴克的行動程式使用，而且消費者也必須設定常用的餐點。

目前星巴克在美國就有超過1300萬的星禮程（Starbucks Rewards）會員，當中有27%的交易是透過行動裝置完成。