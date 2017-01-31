經過一年多的封閉測試與公開測試後，Dropbox Paper雲端協作平台終於在本周一（1/30）正式於全球市場推出，將挑戰Google Docs與微軟Office 365服務。

專為全球團隊協作所設計的Dropbox Paper擁有活潑的介面，能夠把文字、程式碼、圖片或動畫集結到同一空間，也能追蹤留言或程式碼的來源，能於共享空間查看及修改作品，成員可將Dropbox中的檔案加入Paper，亦會同步更新檔案，可將文件轉為簡報模式，提供貼圖及表情符號等表達工具，成員們亦能檢視及收到所有變更的通知。

在管理上，它允許工作的指派、追蹤，也可同步Google行事曆，或是監控Paper的所有活動與文件分享。

從去年8月開放公測迄今，全球已有來自200個國家的團隊建立了數百萬個Paper文件。Dropbox Paper目前支援21種語言，預計很快就會推出行動程式，並將於行動程式中提供離線模式。

Dropbox產品副總裁Todd Jackson引用Mckinsey的研究指出，現代職場上員工有61%的時間是花在工作的管理而非執行，可能是在蒐集資訊、查找郵件或整合團隊，希望藉由Dropbox Paper來減少浪費的時間，帶來更無縫的團隊協作能力。

Dropbox近來開始深耕較具營收潛力的企業市場，除了推出Dropbox for Business與Dropbox Paper之外，周一也發表了Smart Sync同步服務，直接透過Windows檔案總管或macOS Finder就能存取存放在Dropbox上的檔案。目前在Dropbox的5億用戶中，約只有20萬為企業付費用戶，Dropbox執行長Drew Houston則預期該公司今年的營收可望突破10億美元。