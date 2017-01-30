美國至少有5個州於近日相繼提出新法案， 打算保障消費者對於電子裝置的維修權利（Right to Repair），若相關法案通過了， 製造商就必須對外提供診斷與維修指南，打破維修服務的壟斷現況。

提出相關法案的州別包括了紐約州、麻薩諸塞州、堪薩斯州、 明尼蘇達州及內布拉斯加州等。其中，紐約州在法案中表示 ， 此舉將避免消費者被電子裝置製造商壟斷， 要求製造商釋出或出售非商業機密的診斷與維修資訊予第三方的維修業者，也必須有明確的合約以闡明消費者對於韌體的所有權。

紐約的參議員認為，目前數位裝置的維修服務都侷限於製造商，由製造商或是所授權的經銷商來提供維修服務， 同時要求使用者付費維修，這樣的作法無疑是一種壟斷， 可能造成高額的維修費用，若無力負擔維修費用則會帶來大量的電子廢棄物，此一法案將解放數位維修市場的競爭。

持續推動維修權利的電子前線基金會（EFF）在去年7月提出了訴訟以挑戰《美國千禧年著作權法案》（ Digital Millennium Copyright Act）的1201、1203與1204節， 宣稱這些規定大幅限制了大眾存取、談論與使用著作權內容的權利，也缺乏傳統上諸如合理使用的保障。

EFF指出，軟體通常受到著作權保護，這意味著使用者雖然擁有所購買的裝置，但對於裝置內的韌體則只被授予使用權，而且有諸多使用限制，例如禁止進行反向工程，不得轉讓給朋友，也不得使用非授權的維修來源，還有禁止複製的電子鎖，因此就算是維修自己的裝置都會觸法。

此外，製造商還拒絕公布重要的維修資訊， 同時以侵犯著作權為由控告任何企圖維修的個人或業者。 這讓iPhone用戶無法自行更換電池，也讓醫療診所把資源浪費在昂貴的維修合約上，獨立維修中心被迫停業，也讓更多的消費者選擇直接丟掉需要維修的裝置，增加電子垃圾。 EFF認為：「不能修理它，就不代表擁有它。」

根據蘋果的授權服務供應商計畫（Authorized Service Provider Program），舉凡是經銷商、 服務業者與教育機構都能申請該專案，可直接向蘋果進口零件， 但目前該專案只限於macOS，並不適用於iOS，即便坊間已有眾多的iPhone、iPad維修中心，但大多為非官方的服務，也無法直接取得蘋果零件。

市場分析指出，當保障消費者維修權利的法案正式上線後，蘋果即可能被迫提供零件予第三方的iOS裝置維修業者。