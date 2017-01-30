專門提供外洩資料搜尋服務的LeakedSource在上周傳出遭警方突擊且被迫關站，雖然未獲得LeakedSource或警方的證實，但LeakedSource網站自上周四（1/26）便無法存取迄今。

外界的消息來源是近日張貼在線上市集論壇ogflip與pastebin的一篇文章(如上主圖所示) ，指出警方突擊了LeakedSource並扣押了該站的伺服器與硬碟，雖然網站所有人並未被逮捕，但該站應該永遠不會重新上線了。

LeakedSource蒐集了在網路上的各種外洩資料，從成人網站FriendFinder Networks的逾4億名用戶帳號、俄國社交網站vk.com的1億名用戶帳號，到電競遊戲社群ESEA的150萬名用戶資料等，並開放外界查詢自己的帳號是否曾被波及，成立15個月以來所蒐集的帳號資料已超過31億筆。

LeakedSource除了成為了媒體及研究人員調查資料外洩事件的來源之外，該站的訂閱服務卻也備受爭議。LeakedSource允許訂閱用戶存取外洩帳號的資料，包括帳號名稱、電子郵件及密碼等，還會主動把加密的密碼解密，讓它們以明文呈現，儘管被駭網站早已督促使用者變更密碼，然而有心人士仍然得以嘗試利用這些帳密資訊登入其他的網路服務。

目前並不確定突擊LeakedSource的單位，也未取得任何官方的證實，不過，資安專家認為，即使傳聞是真的，已取得LeakedSource資料庫的訂閱用戶還是可以利用既有的資料再複製出一個LeakedSource。