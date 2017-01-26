資安業者Check Point本周指出，有一偽裝成省電程式的勒索軟體EnergyRescue曾現身於Google Play Store上，它會竊取Android裝置上的通訊錄及簡訊內容，還會將裝置鎖住以向使用者勒索，Google在接到通知後已移除了該程式。

EnergyRescue宣稱自己是一個可延長電池續航力的行動程式，除了可免費下載外也強調不含廣告。然而，Check Point卻發現EnergyRescue被嵌入了名為Charger的勒索程式，執行後可竊取Android裝置上的通訊錄及簡訊內容，還要求管理員權限，當使用者賦予管理員權限給該程式之後，裝置就會被鎖住，並顯示勒索訊息。

駭客要求使用者支付0.2個比特幣（約180美元）的贖金，否則即會在黑市銷售使用者的個人資訊，宣稱只要使用者支付贖金，便會馬上解鎖裝置並把所竊取的使用者資料從伺服器上移除。

這名駭客的要價有點高，因為一般行動勒索程式的行情大約在15美元左右。此外，駭客也試圖保護自己，在感染前會先偵測裝置的區域設定，並放過位於烏克蘭、俄國或白俄羅斯等國家的裝置，資安業者相信這通常代表駭客來自這些國家，並避免在自己的國家遭到起訴。

Check Point還發現Charger極盡藏匿之能事，包括動態的加密資源載入程式，以避免太早露餡。