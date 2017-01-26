英國倫敦大學學院（University College London）的研究人員近日公布一份研究報告，指稱Twitter上有一由35萬個殭屍帳號組成的殭屍網路，由於這些帳號只引用星際大戰（Star Wars）小說的內容，因此被命名為星際大戰殭屍網路。

這些殭屍帳號是在2013年所建立，它們蟄伏在Twitter上，由同一駭客所操控，迄今並無明顯的活動，也尚不知其意圖。

Twitter上的殭屍帳號可能帶來各種威脅，包括傳遞垃圾訊息、建立虛構的熱門議題、操控主流意見、炒作假議題，以及假冒關注者等，其中，由Twitter主動偵測及移除的殭屍帳號中，大部分是用來傳遞垃圾訊息，而Star Wars殭屍網路採用了某些可閃避偵測的手法，例如活動非常地低調，從不在推文中嵌入連結，還在個人檔案中新增照片以偽裝成真人，因而遲遲未被逮到。

報告揭露了Star Wars殭屍帳號的共同特性，例如這些帳號在推文中只會引用星際大戰小說的內容，但不是句子不完全，就是文字有問題；它們也從來不轉推其他Twitter用戶的推文，每個Star Wars殭屍帳號都只張貼不到11次的推文；關注者的數量都低於10個，友人也都低於31個；而且它們只透過Windows Phone上的Twitter程式傳送推文。

研究人員指出，已存在多年且沒有明顯活動的Star Wars殭屍網路也許是無害的，但也有可能是駭客故意讓它們先隱身在Twitter上，靜待特定時機才採取行動。

除了Star Wars殭屍網路之外，該群研究人員也在Twitter上發現了另一含有50萬個殭屍帳號的殭屍網路，預計不久之後即會公布細節。