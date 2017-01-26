Messenger用戶愈來愈多後，也將成為臉書下一個刊登廣告的服務。臉書宣佈本周開始在澳洲及泰國展開Messenger主頁上放置廣告的小規模測試。

Messenger廣告位於聯絡人及上線聯絡人之間區域，包含圖片、描述文字及連結，佔了主頁相當大塊面積，想不看到都很難。

臉書表示，一直以來店家都反映有興趣透過Messenger平台和客戶互動、促銷、建立品牌知名度，而且根據臉書動態時報廣告和贊助貼文引導用戶到Messenger傳訊的經驗，使用者其實喜歡和店家互動，事實上每個月用戶和店家透過Messenger傳送的訊息高達10億則。

臉書表示，兩地的測試用戶未來幾周內就會看到廣告。但臉書強調用戶在點入Messenger主頁廣告或和某品牌商對話時，才會在對話框串中看到廣告。而這些用戶也可以透過Messenger的下拉式選單選擇隱藏或通報特定廣告。而且除非用戶主動聯絡，廣告主並不能直接和他們通話，用戶也不會看到店家傳的訊息。

既然已經在測試，推廣到全球恐怕為時不遠。臉書想在Messenger上放廣告並不令人意外；根據該公司的數據，截止去年七月，Messenger每月經常用戶已經突破10億。