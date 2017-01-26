全球網域名稱註冊服務供應商GoDaddy翻修了旗下的網站建置工具並於本周三（1/25）推出了全新的GoCentral架站服務，GoCentral簡化了架站流程，宣稱可讓使用者在一個小時內打造一個專業的網站，且這些網站將大幅支援行動瀏覽。該服務已於台灣同步上線，中文名稱為「建站神器」。

GoCentral供應了1500種不同類別及產業的網站樣版，也會根據使用者所選擇的產業推薦諸如圖片等各種相關服務，另亦整合了可提高Google搜尋排行及簡化臉書粉絲頁更新的行銷工具，並提供包括購物車及金流等電子商務機制。

當選擇了所要建置的網站主題之後，GoCentral會自動建立一個已預先填入了內容及圖片、幾乎已經成形的網站，就算是技術與設計的新手都能很快地打造一個專業的網站，而且網站的回應速度很快，也同時支援不同的瀏覽裝置，涵蓋PC、智慧型手機與平板電腦。

GoDaddy總經理Lauren Antonoff表示，傳統的DIY架站服務逼迫使用者不得不自行調整網頁的布局，而非專注於所產生的結果，許多小型企業在吸引客戶造訪網站上都遇上問題，而且主要的流量皆來自行動裝置，GoCentral將建立一個行動友善的架站經驗，讓使用者得以聚焦於達成目標而非網站設計上。

GoCentral總計有4種方案，所有的方案都包含了網站代管服務，最便宜的個人版（Personal）月費為5.99美元，整合PayPal與SEO工具的商業版（Business）則是9.99美元，若再加上行銷、社交網站整合及全球最佳化的商業超值版（Business Plus）則是14.99美元，最高階的方案為線上商店（Online Store），額外整合了購物車、信用卡、優惠券、訂單及庫存管理、出貨及稅率等功能，單月費用為29.99美元，上述版本皆可免費試用，且正展開特價促銷，目前台灣市場尚未推出線上商店版本，但其他三個方案的月費促銷價分別只要35元新台幣、229元新台幣及319元新台幣。