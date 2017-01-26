未來的建築師和工人有望利用擴增實境（AR）頭戴式裝置工作，微軟於本周三（1/25）宣布，與導航廠商Trimble和劍橋大學合作，進一步研發AR頭戴式裝置HoloLens在建築營造產業的應用，提供建築工人可以利用HoloLens，來更準確定位建築材料或焊接點，以提升建築工人的生產力。

在這次的合作中，HoloLens提供建築業人員自動監控建築進度工具和自動偵測橋樑損害工具，其中自動監控建築進度工具允許檢查員可以用HoloLens來處理建築實體和數位資訊，解決了建築產業中最耗時、費力，且最容易出錯的工作環節之一。

自動監控建築進度工具提供檢查員能透過HoloLens看到實體建築結構上的視覺化工程資訊，可以直接進行簡易的檢查，以及確認工程進度，並在適當的時候採取修正的行動，不必像過去得要從不同的建築圖和資料庫，來萃取所需的資訊，還得要手寫大量的表格和報告，既費力又費時。

（圖片來源／劍橋大學）

而自動偵測橋樑損害工具則是提供結構工程師使用HoloLens，在混合現實（Mixed Reality）的環境中，來檢查橋樑的完整性，並提出修復建議或其他預防措施等。微軟表示，這不只降低了成本，也提升了建築的生產效率，更避免橋樑故障，導致主要道路關閉和中斷。

另外，Trimble所開發的SketchUp Viewer成為第一個HoloLens建築產業商業應用的App，並於2016年11月在Windows Store上釋出，而微軟也自此開始與Trimble和劍橋大學聯手開發HoloLens在建築產業上的應用。

劍橋大學混合現實建築應用影片介紹：