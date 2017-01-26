作生意的信用很重要，在駭客圈也不例外。專門監控暗網（dark web）活動的Digital Shadows於本周揭露，駭客於去年6月建立了一專門蒐集詐騙者資料的黑名單網站Ripper.cc ，以讓買家能夠辨識賣家的聲譽，促進黑市交易的繁榮。

這些不老實的生意人在駭客圈被稱為「破壞者」（ripper），他們經常在黑市銷售虛假的社交媒體憑證，或是出售老舊或無效的信用卡資訊，也有人只收錢但並未出貨，由於黑市交易真假難辨，讓買家卻步，影響了黑市交易的熱絡程度，也降低網路攻擊的吸引力。

因此，駭客們在去年設立了Ripper.cc網站，集中收錄素行不良的破壞者暱稱、聯絡方式及身分資訊，也提供了這些破壞者的詐騙手法，迄今已收錄逾1000名破壞者的個人檔案。

Ripper.cc除了擁有簡潔的介面之外，還供應了支援Firefox與Chrome瀏覽器的擴充程式，以及PsiPlus傳訊外掛程式，讓買家直接可從瀏覽器或即時傳訊程式中就能查詢Ripper.cc資料庫，簡化確認破壞者的程序。

有趣的是，Ripper.cc有著如同合法網站的經營方式，包括回應社群的需求並釋出原始碼，並以廣告為該站的主要營收來源，也延攬4個知名論壇的管理人員加入仲裁團隊，種種措施都是為了建立該站的信譽。

此外，Ripper.cc還有擴張計畫，包括打算收錄全球的破壞者名單、提供多語言版本，亦有意開發線上支付服務與行動程式。