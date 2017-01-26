蘋果與高通專利壟斷官司戰火愈演愈烈。上周蘋果才在美國控告晶片大廠高通（Qualcomm）做假證、超收權利金，周三又告上了中國法院，並且求償十億人民幣。



蘋果昨天透過北京知識產權法院官方微信知產北京公佈這項行動。蘋果指出，高通作為行動通訊技術研發與IC設計業者，擁有眾多行動通訊標準的必要專利，且為全球最大基頻晶片廠商，在行動通訊標準的必要專利許可及基頻晶片銷售上具有主導地位。作為專利權利持有人，高通有義務按公平、合理、無歧視（FRAND）的原則授權蘋果，然而高通卻違反這項原則，濫用行動通訊標準專利及基頻晶片市場主導地位，持續拒絕授權或提供不符合FEAND原則的專利報價。



和在美國提出的控訴類似，蘋果指控高通壟斷市場具體行為包括，對蘋果收取過高的標準必要專利權利金費用及過於嚴苛的授權條件，拒絕對某些技術實作的業者授權專利，並且限制蘋果使用其提供的產品及服務。其他還包括違反《反壟斷法》的搭售行為及對蘋果實行差別待遇。



蘋果並依此向高通索賠10億人民幣（約台幣45.6億元。）



高通這廂也不甘示弱反擊蘋果說法毫無根據。 CNET引述高通執行長Steve Mollenkopf本周在財務分析師電話會議的說法，指出蘋果在起訴中雖然論點很多，但歸究到最後就只是IP的價錢。他表示蘋果只是不想付高通那麼多錢，雖然蘋果靠著那些技術賺了幾十億美元，這是該公司儘可能壓榨供應商的作法而已。而且高通專利雖然愈來愈多，但卻從未調漲權利金費用。



蘋果近來對高通大舉反撲，有媒體分析，這除了顯示蘋果與高通在專利授權上積怨已深，在iPhone銷售放緩的今天，蘋果想要藉此調降權利金支出及iPhone價格，進而在中國與中低價手機相抗衡，此外，也有可能中國舖設800M LTE+VoLTE網路，iPhone是否支援CDMA也不再那麼重要，也就沒必要再對高通低聲下氣。