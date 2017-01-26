資安研究人員Dan Melamed於23日在部落格揭露，Facebook有個嚴重的原始碼漏洞，允許駭客不用取得特定的身分權限或是身分驗證，就能利用該漏洞刪除Facebook上的任何影片，還可以停用Facebook影片下面的評論。目前，Facebook已經對外公開此漏洞，並且發放回報漏洞獎金10,000美元（約新臺幣31萬元）給Dan Melamed。

Dan Melamed在2016年6月就發現Facebook上存有此漏洞，並且上傳影片通報Facebook。在通報影片裡面，駭客可以建立一個Facebook的活動頁，上傳影片至Facebook。然後，攔截Facebook發布影片的請求，Facebook會出現「你的影片現在正處理中。我們將在處理完成之後通知你」的請求視窗。該視窗原始碼會呈現個人資料ID（av=<Profile ID>）跟剛上傳影片的ID（=<Video ID>）。

接著，駭客利用剛上傳影片的ID，替換成用戶上傳影片ID，用戶的影片就會出現駭客建立的活動頁上面，成為駭客上傳的影片。最後，駭客只要在活動頁刪除用戶的影片，就一併刪除用戶上傳至Facebook上的影片。駭客只要花不到5分鐘的時間，就能夠刪除任何一個上傳Facebook的影片。除此之外，駭客也可以利用此方法，停用用戶影片下的評論。

Dan Melamed在去年6月就回報Facebook存在此漏洞，直到今年1月23日才對外公布此漏洞。此外，資安研究人員Pranan Hivarekar也在去年發現，駭客可以任意刪除Facebook影片另一個漏洞。Facebook已經在去年6月修補此漏洞，也發放回報漏洞獎金給Pranan Hivarekar。



Dan Melamed示範如何利用Facebook漏洞，刪除用戶上船的影片。影片來源：Dan Melamed