每隔幾年便推出一次重大產品版本更新的甲骨文(Oracle)旗下作業系統Solaris，原本在日前甲骨文大砍前昇陽(Sun Microsystems)員工的裁員行動下，被認為可能前途茫茫，不過甲骨文23日宣布，將把Solaris轉為以「持續交付模式(Continuous Delivery Model)」營運，意即未來將會以較密集的多次更新，取代10多個月一次的大規模版本更新。



甲骨文在官方部落格表示，即日開始，Solaris將採用持續交付模式，所有新功能都會以較密集的方式持續釋出，目前的Solaris 11版本，將成為未來持續交付更新的基礎版本。



甲骨文表示，新的持續交付模式有助於讓客戶與合作ISV夥伴不必為了因應新的重大版本而投入大量資源、時間，便能夠使用新的功能，減少用戶更新成本。



為了安撫有疑慮的客戶，甲骨文強調，會持續更新Solaris產品，以及相對應的SPARC相關產品與服務。該公司並表示，Solaris 11與Solaris Cluster 4的高階與延伸支援服務將延長至2031年與2034年1月。

反映Solaris更新政策的改變，甲骨文已調整了Solaris與SPARC的藍圖。（下圖，來源：甲骨文）





外界認為，甲骨文將Solaris更新模式轉型，也可視為該公司正在將Solaris與硬體SPARC結合並推出SPARC雲端服務的策略大傘下的一部份。不過究竟是否密集的小型更新是否真的不會提高用戶的更新成本與系統穩定性，仍需要是未來甲骨文新策略實際上線才能驗證。