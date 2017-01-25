金管會昨天（1月24日）二度召開《金融科技創新實驗條例》草案座談會，由金管會主委李瑞倉親自主持，回應金融科技業者的建議，將盡可能縮短實驗完成後與法規修正前的空窗期。並且，將業者申請延長實驗期的時間拉長為6個月，可申請1次，最久有1年的實驗期。

金管會研擬並提出的《金融科技創新實驗條例》已經在日前（1月13日）舉辦首首場座談會，當時的金融科技業者紛紛提出建言，希望延長實驗時間、縮短實驗結束後與法規調整之間的空窗期，以及當產品或服務橫跨各領域時，金管會需要有跨部會解決問題的能力。

昨日舉辦的草案座談會，金管會持續與各界進行溝通，並強調，金融科技的發展仍屬金管會的職責，會與相關的部會一起推動，來回應各界希望設立行政院級的金融科技發展單位一事。

實驗時間放寬到最多1年，並增訂實驗結束後的輔導與誘因措施

日前，臺灣金融科技董事長王可言表示，法規版本實驗期為6個月，並且只能申請加長3個月，對新創公司來說實驗期仍太過短暫。對此，金管會也將實驗時間調整6個月，業者可申請延長6個月1次，因此，業者可有最長達1年的實驗期。

此外，針對審查會議的參與成員，新增了迴避及保密等事項。

而當實驗結束後的相關輔導，以及增加實驗價值的誘因措施，金管會也提出具體的回應：會將案例轉介相關單位來提供創業的輔導，而且應參酌創新實驗的辦理情形檢討金融法規、簡化業務申請審查程序，以及給予業者取得許可經營後的調整期等方式。金管會也承諾，會儘可能地縮短實驗結束後與法規調整之間的空窗期時間。

除此之外，參與座談會的業者也提出許多意見，包括金融法規應負面表列，以避免法規太過含糊，難以遵循；業者也建議創新與監理並重、降低辦理金融業務的資本門檻以及實驗完成後試營運的門檻等。