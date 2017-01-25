雲端儲存服務供應商Dropbox本周修補了一個服務臭蟲，該臭蟲會使得幾年前刪除的文件夾再度出現，驚嚇了不少Dropbox用戶。

在Dropbox論壇中，已有不少使用者發現此一情況，代號為alex b.35的用戶宣稱他在Dropbox中發現他兩年前刪除的文件夾，原本以為是被駭了，檢查後才覺得這應是Dropbox的臭蟲，並且質疑Dropbox為何會保留他多年前所刪除的資料。

另一名代號為emilg的用戶則說，他發現Dropbox中出現了幾個陌生的文件夾，之後才想起來這是他在6~7年前所執行的專案檔案，而且早就被移除，Dropbox的紀錄還顯示這幾個文件夾是在47分鐘以前才增加的，令人毛骨悚然。

原本還有人不相信上述是真的，認為檔案應一直存放在電腦或Dropbox上，不可能突如其來地重新出現，然而，Dropbox後來出面證實這是該服務在修補臭蟲時不小心造成的。

根據Dropbox的說明，理論上該服務會在使用者刪除資料的60天內把相關的檔案與文件夾從伺服器上永遠移除，但他們發現有一個臭蟲會阻止伺服器完全移除某些已遭使用者刪除的檔案或文件夾，在修補該臭蟲時，不小心將這些檔案與文件夾回復到使用者的帳號中，並非是使用者遭到駭客入侵。

有鑑於無法刪除的檔案或文件夾出現了元資料不一致（metadata inconsistency）的問題，使得Dropbox先把它們從永久刪除程序中移除，直至問題被解決，所以才會有留存多年的文件夾，同時透露出該臭蟲已存在許久。

Dropbox表示，他們已修補了元資料的臭蟲，使用者現可移除不需要的檔案與文件夾，而且不會再出現了。