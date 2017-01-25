Google研究人員Tavis Ormandy周二揭露思科知名的WebEx Chrome擴充程式含有重大安全漏洞，能使駭客透過網站對用戶PC執行任意程式碼攻擊。

研究人員發現 ，1.0.3版以前的WebEx Chrome擴充程式中可執行任何包含＂cwcsf-nativemsg-iframe-43c85c0d-d633-af5e-c056-32dc7efc570b.html＂字串的URL。這個字串可輕易在擴充程式的公開宣言中找到。由於WebEx Chrome擴充程式使用的是Native Messaging API，任何攻擊者只要在任何惡意網址或線上代管的檔案網址中加入這個「神奇字串」，就能藉由遠端啟用WebEx而在用戶PC上執行惡意程式碼。

研究人員並指出，這個字串在iFrame中也能作用，因此使用者不需任何動作，只要造訪惡意網站就夠了。

思科的WebEx是很受歡迎的企業網頁版視訊會議軟體，WebEx擴充程式經常用戶數超過2000萬。

思科已經在周二釋出 1.0.5版WebEx Chrome擴充程式以解決這個問題。研究人員也呼籲企業用戶儘速升級。