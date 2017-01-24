根據網路裝置搜尋引擎Shodan的Heartbleed臭蟲報告，全球仍有接近20萬台的裝置或伺服器含有Heartbleed臭蟲。此外，不論是擁有最多含Heartbleed臭蟲之裝置的組織或網域，台灣的中華電信（HiNet）都榜上有名。

在2014年4月被揭露的Heartbleed臭蟲是因OpenSSL加密函式庫的程式錯誤所造成，成功的攻擊可導致記憶體外洩，而允許他人讀取受到OpenSSL保護的記憶體，從而獲得認證或加密金鑰、使用者憑證或通訊內容等，更被密碼學專家Bruce Schneier視為網路有史以來最嚴重的臭蟲，它存在於全球的家用及網路設備上，也不確定是否已遭到入侵，無從估計修復時程。

在Heartbleed臭蟲被公布的當時，外界估計有61.5萬個網站受到波及，但在資安業者的大力鼓吹下，受影響的網站在隔月就下滑到31.8萬個，減少近一半的數量，但從Shodan的數據來看，這一年多以來修補Heartbleed臭蟲的力道逐漸減緩，現在仍有19.9萬個伺服器或裝置潛藏Heartbleed臭蟲。

資安業者分析，這些未修補的業者可能根本不知道自己所執行的軟體使用了含Heartbleed臭蟲的OpenSSL函式庫。

在這近20萬個未修補的Heartbleed臭蟲中，有4.2萬個位於美國、1.5萬個位於南韓、1.4萬個位於中國，以及1.4萬個位於德國。主要受影響的服務為HTTPS，總計超過17萬個。

值得注意的是，在含有Heartbleed臭蟲之裝置的網域排行中，除了前三名的Amazon Web Services（6475個）、Verizon Wireless（4330個）與德國ISP業者Cronon AG的2290個之外，台灣的中華電信（hinet.net）則以2102個位居第四(下圖，來源：Shodan)。

在含有Heartbleed臭蟲之裝置的組織(下圖)排行榜中，中華電信也以2252個排名第十。