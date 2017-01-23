科技快速發展讓不同產業也大手筆強化在科技領域的投資，全球最大化妝品公司萊雅集團(L’Oréal)便決定將觸角伸向科技創投，與創業平台服務商合作成立科技新創孵化器，尋找結合美妝與新科技的下一頭獨角獸。

萊雅集團由三年前從微軟(Microsoft)挖角來曾經負責微軟法國新創投資的Lubomira Rochet擔任該集團數位長(Chief Digital Officer)一職，協助萊雅集團進行數位轉型，並在去年5月投資英國的新創孵化器Founders Factory，目標是每年要投資5家、成立2家有潛力的美妝科技新創公司，該計畫起步至今，萊雅已經收到180家新創的申請，並完成5家新創投資。

萊雅已經選中並投資的標的包括提供個人化、自然護膚線上服務的InsitU、可讓使用者透過手機App設計指甲彩繪後，以特製列印機將設計列印在指甲上的Preemadonna、協助美妝品牌推動社交行銷的Tailify、美妝社群與產品媒合App業者Veleza，以及採用定位資訊來協助零售商推定線上與現下銷售的行銷服務公司Cosmose。

在網路廣告封鎖功能逐漸成為瀏覽器的基本功能的情況下，萊雅開始嘗試透過網路紅人與新技術來推廣商品，同時也透過投資新創以尋找新的可能性。

除了創投，萊雅本身也嘗試研發結合科技的美妝產品，該公司旗下的Kérastase品牌，便在今年的CES上，發表一款智慧髮梳，可透過感測器分析使用者的髮質與梳髮模式，並提供合適的梳髮方式與護髮產品建議。