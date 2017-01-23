Galaxy Note 7去年因全球多起手機爆燃事件，使三星在高階手機市場重重摔一跤，今天（1/23）公佈了內部及第三方調查結果，證實電池為導致爆燃的原因，承諾未來將會加強手機上市前的安全檢測。

三星向全球公佈的調查結果中指出在Note 7發生多起意外事件後，內部投入相當大的資源，重新審視手機的軟硬體，乃至組裝、品管、物流各個環節，並設置一個大型的測試廠，動員700名研究人員及工程師，測試20萬支Note 7與3萬顆電池，模擬事故發生情境，試圖找出原因。此外，三星也委託UL、Exponent與TUV Rheinland提供第三方的客觀分析。

綜合三星內部調查及第三方分析的結果，三星直指電池就是導致Note 7爆燃的原因，三星當初為了Note 7創新訂定電池規格，但在手機上市前，未能及時對電池的設計、製程所引發的問題作最終確認，三星坦承應負起全責。

Note 7所採用的電池共有兩家電池供應商，Note 7的電池規格為三星所訂，因三星未能在製造過程發現問題，導致兩家電池供應商分別產生不同的問題。其中一家為捲繞式電池的右上角有瑕疵，導致電極彎曲，正負極間絕緣體脆弱，造成多重可能短路的路徑；另一家的電池則因靠近正極導電片的負極區域出現銅熔現象，顯示該處已發生短路。

為確保未來新的手機不再重蹈覆轍，三星祭出改善措施，包括在產品規劃階段執行多層安全措施計劃，還有充放電、耐久性、X光檢測、拆卸檢測等八項電池安全檢測。另外，也將邀請劍橋、加州大學、史丹佛大學等化學、材料、工程相關專家成立電池諮詢小組。

三星電子行動通訊事業部總裁高東真(DJ Koh)表示，過去數個月以來，三星與第三方專業檢測單位合作，對Note7展開詳盡調查。未來將以比過去更努力、嚴謹態度，更嚴密機制為安全把關，為消費者帶來令人驚艷的體驗及創新，並贏得消費者信賴。

從去年Note 7發生多起爆燃意外後，該款手機已被各國航空主管機關列入禁止攜帶上機的物品，三星啟動全球召回行動，台灣也同步召回手機，目前國內召回率已達96%。針對消費者對其他三星手機也可能有安全疑慮，為挽回消費者信心，三星去年底發起了產品健檢，計劃在三年內走遍國內鄉鎮縣市。去年購買Note 7的用戶，台灣三星承諾今年新款旗艦機將提供購機優惠。