由電動車業者Tesla所生產的一輛Model S電動車在去年第二季啟用自動駕駛時發生死亡車禍，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）對該事件展開調查，調查結果於本周出爐，顯示Tesla的系統並無安全上的缺陷，還說自動緊急剎車系統（Automatic Emergency Braking，AEB）可以減少40%的後方追撞意外。

負責調查此事的是NHTSA的缺陷調查辦公室（Office of Defects Investigation，ODI），主要檢驗Tesla自動駕駛系統的設計與性能，包含AEB、人機介面、AEB與自動駕駛系統在遭遇意外時的資料，以及Tesla曾於AEB與自動駕駛系統上所作的變更。

調查結果顯示，並沒有在Tesla的AEB或自動駕駛系統的設計與性能上發現任何缺陷，也沒有發現這些系統未依照原本的設計執行。

去年那一起車禍的肇事原因是直行的Model S撞上了對向正要左轉的聯結車，且當時那輛Model S啟用了自動駕駛系統。

根據NHTSA的說明，AEB的主要用途為避免從後方追撞前車，並未適用於所有的車禍型態，而基於先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）的自動駕駛系統則是要求駕駛必須持續與全面注意交通環境，以隨時採取行動，避免車禍的發生。

此外，NHTSA還強調AEB可降低40%的後方追撞意外，估計到2025年時，AEB將能避免2.8萬次的追撞意外，因此而受傷的人數也會減少1.2萬名。